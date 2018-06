Weer twee verdachten aangehouden voor schietpartij Franklinstraat

Interview Muzikaal keurmees­ter neemt afscheid: 'Het blijft een moeilijk ding'

18:16 Iedereen die in de afgelopen vijftien jaar als musicus is afgestudeerd aan de afdeling jong talent van het Haagse conservatorium, stond ooit bibberend en met knikkende knieën voor Anthony Zielhorst. Ging je door of hield het hier op? Nu vertrekt hij zelf.