Weer veel mis met oorlogsmonument Park Sijtwende: namen ontbreken of blijken niet correct

'dit is 'm!' Britse crimineel gepakt in Haags restaurant: ‘Zo heftig, ook voor zijn vrouw en dochtertje’

10:12 Eén van de meestgezochte Engelse criminelen die tijdens een kerstdiner in Den Haag werd aangehouden, wilde juist aanschuiven aan zijn tafel bij The Penthouse Sky Bar. ‘Terwijl hij bij de receptie stond, keek ik stiekem naar de agenten: dit is ‘m!’