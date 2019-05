Weer verkeerschaos rondom Den Haag door ongeval op A13

UPDATEVoor de derde dag op een rij is het verkeer rondom Den Haag totaal ontregeld geweest door een groot ongeval. In het begin van de avondspits is de A13 ter hoogte van Ypenburg dicht na een ongeval waarbij een persoon zwaargewond is geraakt. Dit meldt de ANWB.

Alle rijbanen werden tijdelijk afgesloten. Het verkeer werd geadviseerd via de A4 om te rijden. Volgens de ANWB is er mogelijk iemand voor een vrachtwagen gesprongen. Een traumahelikopter was ter plaatse om het slachtoffer te ondersteunen. Na controle is het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies aan de hand is, wordt nog onderzocht.

A4 en A12

Het is de derde dag op rij dat het verkeer in Den Haag vlak voor de avondspits muurvast staat. Gisteren was de A4 ter hoogte van Den Haag Zuid richting Rotterdam tijdelijk volledig afgesloten. Eergisteren was er een groot ongeluk op de A12.

Behoefte om te praten over zelfdoding? Praten over zelfdoding kan bij de hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0900-0113. Of via www.113.nl.

Volledig scherm Ongeluk A13 © Regio15