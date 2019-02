Wéér vernielingen in Voorburg, burgemeester zet politieteam op voor veiligheid

Bewoners van de Van Everdingenstraat schrokken vandaag van een luide knal. Toen zij buiten gingen kijken, ontdekten ze een rokende auto. Direct werden de hulpdiensten gebeld. Van brand was uiteindelijk geen sprake, maar de voorruit en de motorkap van de personenauto zijn flink beschadigd. Volgens een politiewoordvoerder is er zeer vermoedelijk zwaar vuurwerk gebruikt. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien.

Het is al de zesde keer in twee weken dat Voorburg wordt geteisterd door vandalisme. Meerdere keren deze maand zijn auto’s in de fik gestoken. Afgelopen maandag ging een auto aan de Prins Bernhardlaan in vlammen op. In de nacht van 13 op 14 februari was het raak met drie andere voertuigen - op de Savallelaan twee auto’s en op de Prins Johan Willem Frisolaan één auto. Op dinsdag 12 februari stond in die laatste straat een busje in lichterlaaie.