Weer vliegen de kogels door de Laan van Meerdervoort ‘Het begint angstig te worden‘

videoVoor de tweede keer in een week is er geschoten op een winkelpand in het smalle deel van de Laan van Meerdervoort in Den Haag. Maandagochtend was een filiaal van het Bruidspaleis het doelwit, woensdag zaten er opeens kogelgaten in de etalage van de pas geopende Nouvelle Beauty Salon.