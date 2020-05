Weer voertuig in brand in Leidschendam, ook in Den Haag gaat voertuig in vlammen op

Savornin Lohmanlaan

In Den Haag was het afgelopen nacht ook raak. Hier ging op de Savornin Lohmanlaan een geparkeerde auto in vlammen op. De brandweer was volgens District8 en calamiteitenwebsite Regio15 snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Desondanks brandde de voorkant van het voertuig volledig uit. Het is nog onduidelijk of de brand is aangestoken of dat er sprake was van kortsluiting.