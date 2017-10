Weer voetballen na overlijden Cor Schaap: 'Ik wilde stoppen'

Hoe geliefd Cor Schaap was in de Haagse voetbalwereld bleek wel tijdens de uitvaartplechtigheid in Ockenburg. Ruim vijfhonderd belangstellenden bewezen de oud-trainer van onder meer Scheveningen (zo), ODB, Westlandia, Quick en DWO de laatste eer. ,,Dat was ongelooflijk mooi en heeft ons als familie zeker ook goed gedaan", benadrukt Collin. Hij vervolgt: ,,Papa wilde zolang als zijn gezondheid dit toeliet in de voetballerij betrokken blijven. Zo was hij dolgelukkig dat Chris Treling hem vroeg om zijn assistent te worden bij FC Zoetermeer. Er waren trouwens meerdere trainers die hem om hulp vroegen, zodat hij zijn afleiding kon vinden."



Zowel binnen als buiten het veld pakken de broers Schaap het leven van alledag weer op. Collin hoopt binnenkort zijn rentree te maken in het eerste elftal van Duindorp SV. Daryll heeft inmiddels drie competitiewedstrijden gespeeld bij de zaterdag-derdeklasser. ,,Of dat moeilijk is? Mijn vader zei altijd: 'Ga lekker voetballen en heb plezier'. Dat zou hij nu ook hebben gezegd. Wij prijzen ons gelukkig samen te voetballen met vrienden. Dan komt het plezier ook weer snel terug."



Ook zonder vader Cor, die zelf als voetballer uitkwam voor Scheveningen en De Jagers, houden de broers bij wedstrijden een ritueel in stand bij het betreden van het veld. ,,We zoeken altijd even oogcontact met mama. Nu staat zij daar alleen langs de kant. Het is een sterke vrouw."