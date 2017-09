Weerzien met Ajax: Steemers verheugt zich op bekerduel Scheveningen

Weerzien

Steemers verheugt zich op het weerzien met de Amsterdamse club. ,,Bij de loting hoop je op een eenvoudige tegenstander of een club uit de top 3. Ik schrok wel even toen we Ajax lootten. Het is erg mooi voor de club en de spelers. En dan ook nog eens live op televisie. We moeten alles uit de kast halen en af en toe een gek dingetje proberen, zoals iemand door de benen spelen.''



Via Voorschoten'97, Ajax, ADO Den Haag, Quick, Ter Leede en Quick Boys belandde Steemers afgelopen zomer bij Scheveningen. De zaterdag-derdedivisionist eindigde afgelopen seizoen op de vijfde plek. Na drie speelronden bezetten de 'Schollekoppen' de teleurstellende 18de en dus laatste plaats.



Paniek

,,De aandacht gaat nu uit naar die bekerwedstrijd, maar de competitie is voor ons veel belangrijker. We hadden ons een betere start gewenst. Twee nederlagen en een gelijkspel is niet best. We doen niet onder voor onze tegenstanders, maar scoren te weinig. We moeten geen paniek zaaien, er is nog niets aan de hand. Ik weet zeker dat we nog veel punten gaan pakken.'' Thuis tegen ASWH komende zaterdag is de eerste mogelijkheid.