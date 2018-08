'Wees blij met klootzakken om je heen'

Hoe komt u erbij dat 'boosheid in het verdomhoekje' zit?



,,Omdat veel mensen het moeilijk vinden om hun boosheid te uiten. In onze cultuur wordt 'boos zijn' gezien als ongezellig, onbeheerst en zelfs zwak. Maar boosheid is een aangeboren emotie. Het heeft de kracht in zich om doelen te bereiken en grenzen aan te geven. Het is een gemiste kans om boosheid te vermijden of te negeren.''



U adviseert boosheid altijd direct te uiten?



,,Mijn advies is om boosheid altijd te uiten, maar soms kan dat niet direct. Als je tot 10 telt, geeft dat je de ruimte die je nodig hebt om je verstand mee te laten werken.''



Er zijn ook binnenvetters. Is dat erg?



,,Ja dat is erg! Het kost je in het slechtste geval je gezondheid. Bewust maar soms ook onbewust zijn er ergerlijke situaties of gebeurtenissen die je opslaat, waarbij je in jezelf zegt: 'Laat maar'. Ik noem dat zegeltjes sparen. Je plakt met iedere ergernis een zegel en op een goed moment is je boekje vol. Dan ontplof je.''