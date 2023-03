Wees een vent, plaats nóg een monument

Fotoboek van scholieren in handen van manager Albert Heijn: handig als er eentje betrapt wordt op stelen

Waarom had een manager van Albert Heijn het smoelenboek van de middelbare school uit de buurt in zijn kantoortje liggen? Het mag dan nog zo effectief zijn tegen winkeldiefstal, de bedoeling is het niet. De school schakelde de Autoriteit Persoonsgegevens in vanwege het 'datalek'. De scholieren eten er geen frikandelbroodje minder om.