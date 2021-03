Weet jij een leuke meisjesnaam voor de zes meter hoge giraf op de boulevard?

Mijn Tuin Enid is autodidact als het gaat om tuinieren: ‘Misschien heb ik wel magische groene vingers’

14 maart Enid Lancee is een autodidact als het gaat om tuinieren. Haar huis aan de Haagse Lobelialaan is haar eerste met een tuin. En dus was ze een groentje toen ze het ruim een jaar geleden kocht en de tuin moest aanleggen. Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Mijn Tuin.