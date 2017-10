‘Weg met onzinnige belasting’

Geen hondenbelasting meer heffen, toeristenbelasting schrappen en de parkeerontheffing voor bewoners van 50 euro terugschroeven tot 16 euro (de werkelijke kosten van het glimmende documentje).



Dat voorstel bereidt D66 voor nu het financieel goed gaat met de gemeente Leidschendam-Voorburg. ,,Leuker en makkelijker maken voor iedereen’’, noemt Arnoud Breedijk het voorstel waarmee hij komt.

Leidschendam-Voorburg is een stad die méér toeristen wil trekken. ,,Is het dan niet raar om belasting te heffen als mensen een nachtje langer blijven. Dat is toch precies wat we willen? Toeristen geven doorgaans 200 euro per dag uit in winkels en de horeca. Stop met daar belasting over te heffen.’’

Quote Hondenbezitters gedragen zich over het algemeen voorbeeldig Arnoud Breedijk

Ook voor bewoners met een hond, die hen helpt elke dag gezond te bewegen, mag die ‘kameraad’ geen al te grote kostenpost zijn, vindt Breedijk. ,,Hondenbezitters gedragen zich over het algemeen voorbeeldig. Als er al overlast is, dan komt die van commerciële uitlaatbedrijven van buiten onze gemeente die geen cent hondenbelasting betalen.’’

Het voorstel, dat volgens andere partijen een hoog ‘sinterklaasgehalte’ heeft, krijgt nog geen brede politieke steun. Andere partijen willen precies berekend zien waar de opbrengsten voor de gemeente dan vandaan moeten komen.

,,Die berekening komt eraan’’, zegt Breedijk. ,,Maar als je bedenkt dat de opbrengsten van deze drie belastingen slecht een duizendste is van alle inkomsten van de gemeente en er jaarlijks 100.000 euro nodig is om de belastingen te innen, dan vinden wij dat het verstandig is om deze bureaucratie niet in stand te houden.’’

D66 Leidschendam-Voorburg doet dit voorstel zelfstandig, maar wijkt niet af van de landelijke lijn van de partij om iets te doen aan onnodige regels, zegt Breedijk. ,,Het mooie is dat de wet gemeenten toestaat om het schrappen van onnodige regels zelf in te vullen.’’

Gratis

Volgens Breedijk is het bijzonder dat parkeren in Leidschendam-Voorburg nog altijd gratis is. ,,We doen dat heel bewust om onze winkeliers een beetje te helpen in moeilijke tijden met steeds meer internetaankopen. Maar is parkeren wel overal gratis voor iedereen? Nee. Wel voor bezoekers, maar niet voor onze eigen inwoners. We hebben blauwe zones in onze gemeente. Bewoners die bezoekers van Leidschendam-Voorburg in een blauwe zone voor hun deur zien parkeren, kunnen een ontheffing vragen. Anders moeten ze om het uur hun eigen auto gaan verzetten en ergens anders neerzetten.’’