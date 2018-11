Wegdek in eerste tunnelbuis Rotterdamsebaan

De tunnel is tot ongeveer drie meter hoogte aangevuld met in totaal 19.000 kuub materiaal. Eerder is al een kabelkoker aangelegd. Daarin komen de kabels en leidingen voor alle systemen en technische installaties van de tunnel.



De boortunnel bestaat uit twee tunnelbuizen van circa tien meter doorsnede met twee rijstroken. De buizen liggen op zo’n vier meter afstand van elkaar. De tweede buis wordt op dit moment nog geboord. In januari 2019 moet de tunnelboormachine omhoog komen.



Op 1 juli 2020 moeten de eerste auto’s door de Victory Boogie Woogie Tunnel rijden. De tunnel verdwijnt bij het huidige parkeerterrein van familiepark Drievliet bij Ypenburg onder de grond. De tunnel loopt onder de Westvlietweg door, de archeologische vindplaats Forum Hadriani onderdoor, heel Voorburg-West én de Binckhorst-haven door. In de Binckhorst komt de Rotterdamsebaan weer boven de grond bij de Zonweg.



