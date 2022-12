Weggebruikers opgelet! Waarschuwing voor gladheid en dichte mist in Den Haag en omstreken

Beroemdste vogel van jarig Maurits­huis had al een film en heeft nu ook een lied: ‘Keep you to myself’

Muzikant San Holo heeft een nummer geschreven over het beroemdste vogeltje uit de collectie van het Mauritshuis. Keep you to myself gaat over Het puttertje uit 1654, een schilderij van Carel Fabritius.

7 december