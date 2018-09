Weggejaagde overvaller schrijft excuusbrief aan heldin Melissa Frieser

De overval zette niet alleen haar leven op z'n kop – de Haagse kwam landelijk in het nieuws, werd verkozen tot Hagenaar van het jaar en staat inmiddels bekend als heldin – maar dus ook het leven van de man die zij achter slot en grendel kreeg. Hij lijkt het licht te hebben gezien. ,,Ik weet dat er programma’s zijn voor herstelbemiddeling, maar daar maken gevangenen zelden gebruik van. Zijn brief was best oprecht. Dus ik heb gezegd: ‘Tuurlijk, gaan we doen’.’’ Volgens zijn begeleider is de overvaller onder de indruk van haar heldendaad. ,,Dat iemand zo optrad, tegen hem inging.’’



Frieser is blij dat ze dit kan doen, ondanks dat er uit haar omgeving andere geluiden komen. ,,Mensen vragen wel aan me of ik dit wel moet doen. Ja. Juist, man. Stel je voor dat ik zeg: ‘Nee, heb ik geen zin in, het is een waardeloze vent…’ Dat is juist waar hij over wil praten. Hij weet dat wat hij deed niet goed is, daar gaan we op verder. Hij ziet nu een mogelijkheid om te veranderen.’’