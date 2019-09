Weghalen lindes paleis Noordeinde zet Raad van State en koning in de wind

Gemeente Den Haag wil gevoelige bouwplan­nen voortaan geheim verklaren

8:03 Bouwplannen voor politiebureaus, ministeries en ambassades mogen in Den Haag voortaan gedeeltelijk of geheel geheim worden houden in het belang van de veiligheid. De Haagse Stadspartij (HSP) is bang dat burgers hierdoor geen bezwaar meer kunnen maken tegen ingrijpende plannen die grote impact hebben op hun leefomgeving.