Weghalen monumentale reclamezuil was illegaal: HSP zwaar geïrriteerd

Nieuw onlinepro­gram­ma gaat uitzoeken hoe gastvrij Den Haag is

14:09 Drie presentatoren, drie locaties, drie steden die worden getest. Een nieuw onlineprogramma is aangekondigd, waarbij live-interactie de hoofdact is. ‘Lastig’ is op zaterdag 25 mei te vinden in Den Haag en op Youtube.