Weidegebied rondom de Drie Molens is een zeldzame agrarische parel

Waarom is dit een parel?

,,Het behoort tot het allerlaatste weidegebied van de randstad waarin zo'n 27 agrariërs wonen en werken, onder wie ruim 20 melkveehouders. Je ziet grasland, dijken en boerderijen: het gazonnetje van Haaglanden. En dat willen we graag zo houden.”



Heeft u zelf een melkveehouderij?

,,Onze boerderij, van mijn broer en mij, is een melkveehouderij geweest. Sinds 2004 niet meer. Nu handelen we in gras en mest, plaatsen we vee voor andere boeren en zijn we een opslag voor derden. Tegelijkertijd denken we na hoe het bedrijf de toekomst in gaat.”



Hoe ziet die toekomst eruit?

,,Als je wilt dat dit gebied groen blijft dan moet je meerwaarde creëren. Dat kan bijvoorbeeld door verbinding te maken met de stad. Drie boeren in dit gebied doen dat al. Met een biologische kaasmakerij, educatieprogramma's of een hotelfunctie.”



Dat mag meer worden?

,,Ja, meer boeren zouden zich kunnen verbinden met de stad, in het belang van hun bedrijf én de natuur. De landbouwsector staat in dit gebied onder druk en draagt tegelijkertijd zorg voor het groen.''