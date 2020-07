Weimarstraat staat op tegen coffeeshopterreur: ‘Desnoods protesteren we hier elke week’

Sesamstraat, zo noemde Emily van de Vijver haar straat op het moment dat ze er er net kwam wonen. ,,Ondernemers die een oogje in het zeil hielden als een kind overstak was heel normaal, het was eigenlijk heel dorps. Maar die sfeer is echt weg, omdat een stel criminelen hier de dienst uitmaakt.”

Sesamstraatsfeer

De omgeving kent acht coffeeshops, drie zitten op een kluitje rond de woning van Van de Vijver. ,,Als ik op straat loop met mijn kinderen, krijg ik dikwijls boze blikken. Coffeshopklanten die weten van onze protestacties. Het voelt best intimiderend. Ik heb niets tegen coffeeshops, maar het volk dat het aantrekt verpest die fijne Sesamstraatsfeer hier totaal. Het is ronduit gevaarlijk, ook omdat ze rijden als gekken.”

Afgelopen weekeinde maakte ze een ommetje met haar vriend. ,,Het is dat we iets langer zijn blijven hangen bij het boodschappen doen, anders waren we midden in een schietpartij terecht gekomen. Op klaarlichte dag, op een rustige zondagmiddag. Toen ik thuiskwam dacht ik: het is genoeg. We moet écht een vuist maken en onze buurt terugeisen.”

Minderjarigen

Woensdag besloot het buurtcomité tot actie, deze zaterdag staat het hoekje Weimarstraat - Noorderbeekdwarsstraat ondanks de regen toch aardig vol met belangstellenden. Daaronder opvallend veel media en politici, van GroenLinks tot PVV. Van de Vijver: ,,Dit is slechts het begin. Als het nodig is staan we hier komende zaterdag en de zaterdag erna gewoon weer.”

Tussen alle bewoners staat ook Abdoel - ‘achternaam hoeft niet’ -, voorzitter van de Haagse coffeeshopsondernemers. Hij is het deels eens met de klachten uit de buurt. ,,Ook wij willen best naar een andere locatie in de stad. Maar dat kan pas, als een andere coffeeshop sluit. Dat gebeurt alleen als een ondernemer zijn zaken niet op orde heeft: als hij niet door de bibob komt bijvoorbeeld, of aan minderjarigen verkoopt. En coffeeshophouders, die houden zich juist prima aan de regels, dus dat gebeurt niet.”

Abdoel benadrukt dat hij - net als de bewoners - hoopt op een snelle oplossing. ,,Maar kijk niet alleen ons aan. Als een klant bij een bakker dubbel parkeert, wordt hij gewoon geholpen. Wij weigeren zo'n klant. We zijn ondernemer en politieagent in één, maar we kunnen niet alles voor de buurt oplossen. Het is nu echt aan de gemeente om mee te denken over het verplaatsen van coffeeshops in Den Haag.”