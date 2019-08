Weinig animo voor wielerkoersen voor vrouwen in de regio

De voor Restore Cycling Team uitkomende coureur was de sterkste in de sprint van het achtervolgende peloton. Ze klopte Hanneke Mulder met een banddikte verschil. ,,Meer zat er niet in. Mariëlle Meijering en Chantal Hendriks waren gewoon te goed voor de rest", bekende Van der Peet die ruim een minuut achter winnares Meijering finishte. ,,Mijn enige kans op een podiumplek was de sprint vroeg aangaan. Uiteindelijk had ik net voldoende marge."

De wielrenster vindt het jammer dat er zo weinig koersen voor vrouwen in haar categorie in de regio Haaglanden zijn. ,,Dat is al jaren het geval. In Noord-Nederland zijn er veel meer. Misschien zijn er daar wel meer vrijwilligers om zo'n ronde te organiseren. Ik moet altijd ver reizen. Toevallig viel de ronde van Oostvoorne gelijktijdig met die in Nootdorp", treurt Van der Peet. ,,Daarnaast worden er regelmatig koersen voor vrouwen afgelast."

Geldkwestie

Haar ploeggenote Tjilde Bennis (21) noemt daarbij een gebrek aan beschikbare politieagenten voor het begeleiden van een regionale vrouwenkoers als voorbeeld. ,,Ook is er van sprake van een geldkwestie of zijn er organisatorische redenen", legt de in Stompwijk opgegroeide Bennis uit.

Inge Mostert (24) uit Delfgauw noemt het afblazen van de Wielerronde van Monster als voorbeeld. ,,De organisatie kon het criterium voor vrouwen uiteindelijk niet rondkrijgen. In 2018 was daar wel een koers." De renster uit Delfgauw vindt dat spijtig. ,,De meeste vrouwen willen echt wel meer regionale wedstrijden doen. Ik zie ook mogelijkheden. Promoot de vrouwenraces meer. Maak net als bij de criteriums voor mannen in het Westland een klassement. De leider in het klassement is herkenbaar aan een witte trui."

Coureur

Mostert: ,,Ik kom dan zeker wel. In Honselersdijk verschenen begin juli zeker zestig vrouwen aan de start. Voor het eerst in de geschiedenis was daar een criterium voor elite- en belofterensters." legt de in De Lier geboren coureur uit. ,,Natuurlijk blijf je verschillen met de mannen houden. Hun deelnemersveld is gewoon groter, maar dat is in het marathonschaatsen ook zo. Ik draai al meerdere jaren in dat wereldje mee." Als het aan Mostert ligt, krijgen Pijnacker en Monster opnieuw een vrouwenkoers. ,,Een race in De Lier zou helemaal geweldig zijn. Mijn opa en oma wonen daar nog steeds."

De deelnemende vrouwen hoeven zich in ieder geval geen zorgen over het voortbestaan van de Wielerronde van Nootdorp te maken. ,,Die blijven wij gewoon organiseren", verzekert Claudio Houtman, bestuurslid van Stichting Wielercomité Nootdorp. ,,Dat doen wij al zo'n tien jaar, ook al is deze ronde vrij kleinschalig." Er verschenen 35 vrouwen aan de start. ,,Dat is normaal, omdat vrouwen ook in Oostvoorne konden meedoen. Bij ons valt de wielerronde samen met de Nootdorpse kermisweek." Houtman onderschrijft overigens wel de mening van de wielervrouwen wat betreft het vergroten van publiciteit door wielerorganisaties. ,,En zorg voor betere faciliteiten."