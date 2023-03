Weinig begrip voor actievoerders A12: ‘Inderdaad, eigen schuld’

Moeten de natgespoten klimaatactivisten niet klagen dat ze zaterdag in Den Haag werden natgespoten met een waterkanon? Premier Mark Rutte heeft geen medelijden met de demonstranten. ‘Eigen schuld, dikke bult’, zei hij. Maar wat vinden onze lezers? ‘Rutte speelde weer popie jopie, maar had nu wel eens gelijk.’

Duizenden klimaatactivisten blokkeerden zaterdag de A12 in Den Haag en kregen een natte douche toen ze volgens de politie niet voldeden aan het bevel om de snelweg te verlaten. Politiegeweld aldus de activisten en niet proportioneel. Iedereen arresteren en aanhouden was het maximale wat volgens Extinction Rebellion gerechtvaardigd was tegen vreedzame demonstranten.

Maar onze premier vindt dan wel dat mensen het recht hebben om te demonstreren. ‘Als de politie zegt dat je weg moet, dan ga je weg.’ Hij vindt dan ook dat de natgespoten activisten niet moeten zeuren. ,,Eigen schuld, dikke bult.” Bij de demonstratie werden zo’n zevenhonderd activisten aangehouden. Veel van hen hadden door het waterkanon natte kleren en zouden met natte kleren zo weer op straat zijn gezet, al spreekt de politie dat tegen.

Bezetting

De meeste mensen zijn het nu eens wel eens met onze premier. Op veel sympathie van de Haagse lezers hoeven de activisten van Extinction Rebellion niet te rekenen. De woorden van Rutte (Eigen schuld, dikke bult) worden vaak herhaald. Evenals het feit dat de demonstratie op de A12 verboden was. Veel lezers vinden dat de burgemeester en politie nog redelijk waren door enkele uren de bezetting te gedogen. Dat de demonstranten toen ze weigerden de weg vrij te maken de deksel, of in dit geval water, op hun neus kregen, dat vinden de meesten meer dan terecht.

Quote Er werd een verneve­laar ingezet, er werden door dit waterkanon niet met volle kracht mensen van de weg geblazen. Had ook nog gekund Joke Savalle-Boxsem

Ton Groenendijk (Pijnacker Nootdorp): Rutte speelt weer Popiejopie. Maar goed: het Malieveld was 30 meter verderop en hun aanwezigheid daar had net zo veel impact gehad. Wie geen mm toegeeft (de demonstranten) kan ook niet verwachten begrip te krijgen. ‘Wij blijven hier zitten tot de subsidie is afgeschaft.’ Ja daar kunnen we niet op wachten natuurlijk. Die agenten in overwerk moeten ook eens afgelost worden. Het gaat niet meer om het doel, maar om de eigen onverdraagzaamheid.

Joke Savalle-Boxsem (Den Haag): Eigen schuld dikke bult. De uitspraak van de rechter was duidelijk: geen blokkade van de A12. Toch kwamen activisten in groten getale voor doel protesteren. Ja, het was gemoedelijk, creatief. Een voorbeeld voor andere protesten. De politie liet ze een tijd begaan. Op een gegeven moment was het genoeg. Er werd een vernevelaar ingezet, er werden door dit waterkanon niet met volle kracht mensen van de weg geblazen. Had ook nog gekund. Ze werden nat. Het optreden van de politie verdient waardering.

Volledig scherm De actievoerders hadden regenkleding meegenomen, maar die had uiteindelijk niet veel effect tegen de waterwerper. © Michel van Bergen

Marlies Luschen (Wateringen): Zeker in dit geval geef ik Mark Rutte groot gelijk. Al denken sommige mensen dat ze kunnen doen en laten wat ze willen. Er is ook nog zoiets als respect naar de overheid. Als in dit geval de burgemeester een andere plek aanwijst om te demonstreren, dan heb je je daaraan te houden en kun je evengoed je punt maken zonder de toegangswegen naar de stad te blokkeren en het andere mensen moeilijk te maken..

Aty Schoenmakers (Den Haag): Ben benieuwd hoeveel van deze demonstranten gebruik gaan maken van het vliegtuig of de auto. Is de volgende actie gericht tegen de automobilist? Of mogen deze mensen wel fossiele energie blijven gebruiken en op die manier de fossiele energie blijven subsidiëren. Er is genoeg vraag dus zal het aanbod ook wel blijven. Maar inderdaad, eigen schuld. Training van de organisatie mag wel wat beter.

Gerda Hofland (Den Haag): Natuurlijk eigen schuld dikke bult. Zij willen dat er geluisterd wordt maar zelf negeren ze alles. En dan nog denken dat ze lekker verzorgd worden! Als je telkens op je ‘recht’ gaat staan, zal je die uiteindelijk vertrappen!

Volledig scherm Uiteindelijk werden er waterwerpers ingezet en 700 klimaatactivisten aangehouden. © Michel van Bergen

Niek Luijendijk (De Lier): Ze hadden die oproerkraaiers nog veel natter moeten spuiten en dan een paar nachten buiten moeten laten slapen, net zoals vluchtelingen dat vaak moeten!! Nee, wat gebeurt er: ze krijgen droge kleding, wat kóst dat allemaal?!! Ik ben ook heel erg voor het milieu en heb al 35 jaar geen auto: van hen zullen de meesten er wél één hebben…… Dus, eigen schuld, een hele dikke bult!!

Cees van der Sluys (Delft): Ze hadden zelf ook kleding mee kunnen nemen en waterdichte verpakking. En er waren er maar 3 die onderkoeld waren. Ik vind demonstreren prima, maar wel volgens de regels en ook de regels van de politie opvolgen.

Brigitte Bosman (Den Haag Leidschenveen): Ze hebben hun punt gemaakt. Om 5 uur moesten ze weg. Wie niet luisteren wil, moet maar voelen. Je hoort gewoon te luisteren naar de handhaving. Klaar! Wat voor voorbeeld ben je anders voor de jeugd als je schijt heb aan de politie en doet waar je zelf zin in hebt. En dat waterkanon dat was aan het benevelen. Wat mij betreft hadden ze dat veel harder in mogen zetten.

Riny Olijslagers (Wassenaar): Ik had ze lekker laten zitten. Geen hoogwerker. Geen slijptollen. Voor maandagochtend waren ze vanzelf wel weggegaan.

Jack Hagen (Delfgauw): Premier Rutte heeft voor de verandering eens gelijk met zijn ‘eigen schuld, dikke bult.’ Ik bedoel protesteren op een plek waar dat niet is toegestaan. Dan door de burgermeester tot 17.00 uur gedoogd worden. Door de politie meerdere keren gewaarschuwd worden. Tja, wat wil je dan. Trouwens de term ‘waterkanon ingezet’ is zeer misleidend. De demonstranten werden nat gesproeid. Verder heb ik alleen maar respect voor de politie die de demonstranten op keurige wijze van de weg haalde.

Volledig scherm De politie zette het waterkanon in tegen actievoerders van Extinction Rebellion. © ANP

