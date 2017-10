Weinig bewijs, maar toch cel geëist voor inbraken

Overstelpend bewijs is er niet tegen drie verdachten van inbraken in Wateringen en Den Haag, maar het OM vraagt toch celstraffen tot 20 maanden tegen de mannen. Volgens een van de advocaten heeft de politie zich in het onderzoek schuldig gemaakt aan 'tunnelvisie en doeldenken'.

Met een brede grijns en een ‘boks’ begroeten Marley de G. ( 21) uit Den Haag, Robin K.(20) uit Rijswijk en Santino C. (20) uit Wateringen elkaar in het verdachtenbankje van de Haagse rechtbank. Volgens de officier van justitie hebben ze zich schuldig gemaakt aan inbraken in Den Haag, Kwintsheul en Wateringen.

Robin K. zou alleen hebben deelgenomen aan een inbraak aan de Rhijnhof in Den Haag en hoort vijf maanden cel eisen. Marley de G. was volgens de officier bij een inbraak aan de Prins Hendrikstraat in Wateringen en een inbraakpoging aan de Molenweer, en hoort tien maanden eisen.

Santino C. zou ook aanwezig zijn geweest bij de inbraak aan de Prins Hendrikstraat in Wateringen. Daarnaast zou hij uit een biermok in een woning in Kwintsheul sieraden hebben weggenomen. Hij hoort 20 maanden cel eisen.

Tijdens de zitting erkent de officier van justitie dat er niet heel veel bewijs is tegen de ontkennende verdachten. ,,Dit was een lastig onderzoek voor de politie.” Maar agenten hebben verdachten wel herkend op camerabeelden, en van Santino C. is een dna-spoor op een achtergelaten handschoen gevonden.

De advocaten zeggen dat de agenten de verdachten te makkelijk hebben geïdentificeerd op de camerabeelden. Die beelden zijn te vaag voor een positieve herkenning. De advocaat van De G. noemt de werkwijze van de politie 'stuitend'. Santino C. verklaart dat hij de achtergelaten handschoen met zijn dna had uitgeleend aan iemand anders.