Weinig kans dat popmuseum in Den Haag komt

Turks senioren­paar dat sociale dienst tilde voor 160.000 euro krijgt werkstraf

21 juni Het Turkse echtpaar dat de sociale dienst tilde in Den Haag voor 160.000 euro, is vandaag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van zestig uur. De rechter acht hun hoge leeftijd, 73 en 66 jaar, geen beperking om verplicht aan de slag te moeten gaan. Er was twee weken geleden vier weken cel geëist.