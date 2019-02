Weinig zorgen om brexit bij Mister Chesterfield: 'Bank na maand ook nog nieuw'

Ondanks de naderende brexit maakt Hans van der Ham van Mister Chesterfield zich niet druk. Wel neemt hij enkele voorzorgsmaatregelen. ,,Het is niet de beste stap die ze nemen, maar wel typisch Engels.‘’



De Britse vlag hangt uit bij de showroom van Mister Chesterfield in Leidschendam. In de winkel staan diverse soorten Chesterfield-banken en -stoelen. ,,Ik werk alleen maar met Engelse meubels'', zegt Van der Ham. ,,Mijn leverancier in Engeland bouwt de banken en stoelen volgens mijn richtlijnen voor mijn label. De meubels uit mijn label zijn comfortabeler door extra vering en zachtere vulling.‘’



Hoewel hij al zijn meubels uit Groot-Brittannië haalt, is Van der Ham niet bang voor de naderende brexit. ,,Ja, de transportkosten zullen duurder worden. Maar de Engelsen willen hun Chesterfields blijven verkopen en ik blijf ze inkopen. Er zal ook na de brexit handel blijven tussen Groot-Brittannië en Nederland. Stel dat een bank duurder wordt door het gedoe aan de grens, dan verdeel je die kosten en ben je klaar. Dat is in ons beider belang. Je moet er als ondernemer samen met je leverancier uit zien te komen. Door de brexit staat de pond nu lager en misschien daalt hij wel verder. Dan worden de banken in eerste instantie misschien zelfs goedkoper.‘’



Een ander gevolg van de brexit is dat de levertijden mogelijk langer worden. Maar ook dat heeft volgens Van der Ham maar minimale gevolgen. ,,Mogelijk duurt het straks wat langer voordat een bestelde bank in Nederland is. Dat moeten we incalculeren. Maar nu geldt ook al een levertijd van zes tot acht weken. Als ik nu de ene week drie bestellingen heb en een week later vijf, dan schuif ik die drie bestellingen ook een week door. Dat scheelt voor mij weer een extra trailer, dus transportkosten en is natuurlijk beter voor het milieu. Het is toch altijd al plannen en schuiven met leverdata. Mogelijk duurt het straks een paar dagen langer voordat een bank hier is omdat een trailer door de douane moet. Maar die banken blijven wel goed. Een maand later zijn ze ook nog net zo nieuw. Ik kan mij voorstellen dat het voor een planten- of groentekweker een stuk lastiger is.''