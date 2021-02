Wel celstraf, geen verplichte jeugd-tbs voor dood 38-jarige Hagenaar

Persoonlijk verhaal Zoon van Mariska stak iemand dood: ‘Heb gegild, gehuild, mijn kind is een moordenaar’

24 januari Het Openbaar Ministerie eiste deze week in hoger beroep 21 maanden cel tegen een inmiddels 19-jarige Hagenaar. Hij bracht in de zomer van 2019 een 38-jarige man om het leven. Normaal schrijven we over het verdriet bij de nabestaanden. Deze keer: Wat gebeurt er aan de andere kant? Wat zeg je als moeder als jouw zoon hiervoor verantwoordelijk is?