Wel een koelbox en windscherm met je meetorsen, maar een vuilniszak met afval was toch echt te veel

Het was de mix van alcohol op klaarlichte dag en een gevoelstemperatuur van veertig graden die me de das omdeed. Even ging ik op mijn 33ste twintig jaar terug in de tijd toen deze combi me voor het eerst neersabelde. Nog steeds niets geleerd. Zonder op de details in te gaan was de afloop wederom gênant, dat kan ik u verzekeren. Een paar dagen later doet mijn lijf nog steeds pijn en is mijn vergeten fiets naar het fietsdepot geëscorteerd.