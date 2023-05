Wel eens van seahiking gehoord? 'Het is meer dan wandelen in het water'

van wieg tot graf Gérard was een bescheiden, galante, jongen die een bekende couturier werd met een chique Haagse winkel

Hij was een Zoetermeerse tuinderszoon, die werkte bij de Bijenkorf, toen hij startte als ontwerper. Later werd hij een bekende couturier met een chique Haagse winkel. Dit is het levensverhaal van modeontwerper Gérard Brussé (10 oktober 1941 – 25 april 2023).