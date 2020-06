Wel of geen tweede coronagolf, Erik Kuylaars komt in september gewoon weer terug met Intro Quizz

,,De afgelopen weken had ik steeds 1200 à 1300 weergaven op mijn scherm”, zegt muziekman in hart en nieren Erik Kuylaars. ,,Ik weet te weinig van social media of dat nou betekent dat ik ook zoveel kijkers heb of dat het er meer of minder zijn. Van een vriend die in Engeland woont weet ik dat hij een thuisbioscoop met een scherm van vijf bij twee meter heeft. Daar kijken ze met meerdere mensen tegelijk naar de quiz. Misschien heb ik wel de 2000 gehaald?”