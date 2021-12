Wel of geen uitzondering op coronamaatregelen bij jaarwisseling? ‘Na woorden nu ook wel daden’

Vrees voor illegale feesten tijdens jaarwisse­ling: ‘We hebben in Westland zó veel tuinders­schu­ren’

Nu de overheid met de nieuwe coronamaatregelen evenementen na 17.00 uur heeft verboden, is de vrees dat de jaarwisseling in Westland massaal gevierd gaat worden in tuindersschuren. ,,We hebben zóveel plekken waar dat kan.”

29 november