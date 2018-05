Weldoener die babyspullen betaalde meldt zich: 'Zo maken we de wereld mooier'

De onbekende man die vorige week in een winkel voor baby-artikelen in Den Haag uit het niets voor Micha Privé (36) afrekende, heeft zich gemeld. De kersverse vader, die overrompeld achterbleef, startte een zoektocht en kan de gulle gever nu écht bedanken.

Volledig scherm Ajay en zijn vrouw. © Ajay Mangal De levens van twee Haagse vaders kwamen vorige week in de rij voor een kassa in een Prénatal-winkel in hun woonplaats op bijzondere wijze bij elkaar. Privé had precies genoeg cadeaubonnen bij zich om de babyspulletjes die hij wilde kopen te kunnen afrekenen.



Althans, dit dacht hij, want bij de kassa bleek dat de bonnen net níet voldoende waarde hadden. Maar zijn portemonnee lag nog in zijn auto. Hij stond al in de startblokken om die portemonnee snel

te gaan halen, toen Ajay Mangal (43) van achter in de rij ingreep.

Liefde en geluk

Mangal, evenals Privé ook net vader geworden, had zich na een dipje net voorgenomen weer wat positiever in het leven te gaan staan en meer naar zijn medemens om te kijken. Door anderen te helpen zit hij lekkerder in zijn vel. Hij begon zijn bezoek aan de winkel daarom met een compliment aan een dame die een vrolijk T-shirt droeg en kletste wat hier en daar. Eenmaal in de rij zag hij dat Micha een bedrag van 11,75 euro te kort kwam. Mangal kreeg de indruk - en dit bleek later te kloppen - dat zijn voorganger net zijn eerste kindje had gekregen. Het deed hem denken aan de geboorte van zijn eigen eerste kind.

,,Vlak voordat mijn dochter tien jaar geleden geboren werd, zei ik tegen mijn vrouw Eva dat we wel een tweedehands kinderwagen zouden kopen. Toen ik m'n meisje eenmaal in mijn handen had, was ik zo vervuld van liefde en geluk dat ik nog diezelfde dag naar de winkel ben gerend. We hadden het op dat moment helemaal niet zo breed, maar ik kocht de mooiste en duurste roze kinderwagen die ik maar kon vinden voor haar.'' Zijn herinnering aan dit moment in zijn leven maakte Mangal vastberaden: hij legde het ontbrekende geldbedrag voor Privé wel bij. Privé bedankte Mangal meerdere malen, waarna de vaders weer uit elkaar gingen.

,,Ik was zo overrompeld dat ik met mijn mond vol tanden stond'', legt Privé uit over het moment bij de kassa. Hij kon Mangal niet goed genoeg bedanken en besloot op zoek te gaan naar de gulle gever. ,,Ik begon met een oproep via Facebook en deze werd direct opgepakt door de media. Bizar hoe snel dat kan gaan, het werd ineens een hele drukke Hemelvaartsdag door alle aandacht.'' Maar een reactie bleef aanvankelijk uit en dus zag Privé zich bijna genoodzaakt zijn zoektocht op te geven.

Volledig scherm Ajay en zijn gezin. © Ajay Mangal

Mond vol tanden

De reden dat een reactie uitbleef, was dat de commotie en aandacht compleet aan Mangal, die zelf een bericht op Instagram had geplaatst over het voorval, voorbij gingen. ,,Totdat een vriendin zaterdag op de verjaardag van mijn dochter een simpele optelsom maakte. Ze ontdekte dat iedereen op zoek was naar mij'', legt Mangal uit. Hij reageerde op het bericht van Privé en kwam vervolgens met hem in contact.

Privé: ,,We hebben wel een half uur met elkaar gesproken aan de telefoon. Het voelde ontzettend goed dat ik hem nu goed kon bedanken. Dit keer was niet ik het, maar stond híj met zijn mond vol tanden.'' Als dank bood Privé, die in het dagelijks leven springkussens verhuurt, Mangal een springkussen aan.

De gever gaat op het aanbod in, op voorwaarde dat Privé mee komt voor een ontmoeting onder het genot van een drankje. ,,Dan nodigen we de buurt uit en kan iedereen er plezier van hebben. Dat is toch mooi om te kunnen doen? Daar gaan we een mooie dag voor uitkiezen'', blikt Mangal vooruit.

Impact

Totdat het zover is, genieten de twee na van hun bijzondere ontmoeting. Ajay is nog steeds verbaasd over de impact van zijn kleine gebaar. ,,Ik had niet verwacht dat zoiets kleins zoveel positiefs teweeg kon brengen.'' Het zorgde ervoor dat Privé een stuk vrolijker naar de wereld kijkt: ,,Dit zou iedereen eens moeten overkomen.''