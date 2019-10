Welk lot wacht de van corruptie verdachte wethouders?

Vraag bij het nieuwsDe Haagse politiek is verwikkeld in een corruptieschandaal. Maar is de politieke carrière van een corrupte wethouder nu direct over na een dergelijke misstap?

Lastig te zeggen, vindt Toon Kerkhoff van de Universiteit Leiden. Hij is docent bestuurskunde aan de Haagse campus en heeft zich gespecialiseerd in corruptie en integriteit. ,,Dit is een grote zaak, vrij uniek. Dit type corruptie zien we eigenlijk niet in Nederland. Daarom is het ook lastig in te schatten wat de gevolgen zijn voor de twee wethouders van Groep de Mos. Er is bijna geen vergelijkingsmateriaal.''

Afgelopen dinsdag werd bekend dat het OM een onderzoek naar wethouders De Mos en Guernaoui instelt op verdenking van corruptie. De twee worden verdacht van ambtelijke corruptie en het schenden van het ambtsgeheim door tegen betaling vergunningen te regelen voor Haagse bedrijven.

Jos van Rey

Een zaak die volgens Kerkhoff in de buurt komt is die van Jos van Rey, oud-VVD-wethouder van Roermond. Hij nam giften aan van lokale ondernemers en maakte zich daarmee schuldig aan corruptie. Ook werd hij veroordeeld voor witwassen, betrokkenheid bij stembusfraude en het lekken van vertrouwelijke informatie. Van Rey werd veroordeeld tot één jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

Quote Het heeft zijn reputatie wel geschaad en hij heeft problemen met zijn partij, maar is hij geruïneerd? Ik geloof het niet Toon Kerkhoff

,,Volgens mij heeft Van Rey nog steeds een loopbaan en is hij vrij populair'', zegt Kerkhoff. ,,Het heeft zijn reputatie wel geschaad en hij heeft problemen met zijn partij, maar is hij geruïneerd? Ik geloof het niet.” Een voorbeeld dichter bij huis is de 'gondelaffaire' van voormalig Delftse wethouder Christiaan Baljé (VVD). In mei 2004 zou hij subsidie hebben toegezegd aan de eigenaar van een Italiaans restaurant in Delft. Tegenwoordig is Baljé herbergier van De Vliegende Vos, het geboortehuis van Johannes Vermeer.

Bijzonder ernstig

En zo zijn er nog een paar voorbeelden, zoals die van oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers en VVD'er Wilma Verver, ooit burgemeester in Voorschoten. ,,Doorslaggevend is de vergevingsgezindheid van de omgeving. Integriteit is geen juridisch begrip, maar moreel. Wethouders hebben geen VOG nodig, dus formeel is er niks wat ze tegenhoudt weer aan de slag te gaan. Wat De Mos en Guernaoui mogelijk hebben gedaan, is bijzonder ernstig. Maar veel mensen zeggen: waar hebben we het nou over? Er is een enorm grijs gebied van wat er wel en niet kan. Van die ruimte maken ze nu gebruik. Ze zeggen: we hebben altijd naar eer en geweten gehandeld. En dan maar kijken hoe dat valt. De een kan zich nu eenmaal meer permitteren dan een ander.''

