Welke dans gaan we beoefenen? De strakke rechtse tango of de zachte linkse samba?

Nog minder mensen in de WW terwijl krapte op de arbeids­markt steeds nijpender wordt

Het aantal WW-uitkeringen in de regio Haaglanden daalt in rap tempo. In een jaar tijd is het aantal werkzoekenden met maar liefst een derde gedaald. Er zijn nu nog zo’n 8000 werkzoekenden ingeschreven bij het UWV. Tegelijkertijd zijn er enorm veel vacatures in sommige sectoren. Omscholing lijkt de enige oplossing.

24 mei