Welke drugs gebruiken Hagenaars en hoeveel? De gemeente gaat het meten via het riool

Het onderzoek duurt een week en de resultaten zijn na een maand bekend. De metingen worden tegelijkertijd uitgevoerd met het rioolwateronderzoek in Utrecht en Amsterdam en zullen jaarlijks herhaald worden, schrijft burgemeester Remkes.

De metingen kunnen niet alleen uitsluitsel geven over de hoeveelheid drugs die in de stad wordt gebruikt, maar ook over de trends én over de pieken in het gebruik. Zo laat internationaal rioolonderzoek zien dat ecstacy en cocaïne vooral in weekeinden worden geslikt en gesnoven en dat cannabis veel gelijkmatiger over de week wordt gerookt.

Puzzelstukje

‘Door de analyses van meerdere gemeenten te gebruiken, kunnen we het drugsgebruik bovendien vergelijken’, schrijft burgemeester Johan Remkes in een brief aan de Haagse raad. ‘Dat leverde in andere steden interessante inzichten op.’

Een verrijking zijn de rioolwatermetingen ook, omdat ze informatie geven over de Haagse drugsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat er in Den Haag veel en ook grote criminele netwerken actief zijn in de drugshandel. ‘Het rioolwateronderzoek kan worden gezien als een puzzelstukje in onze totale informatievoorziening over deze netwerken.’

Gebruikers

De burgemeester liet na vragen van het CDA al eerder weten interesse te hebben in het rioolwateronderzoek. Onderzoeksinstituut KWA zal de metingen en de analyses nu op zich nemen. Het onderzoek wordt gedaan bij waterzuivering Houtrust, omdat daar ongeveer twee derde van al het afvalwater van Den Haag wordt behandeld.