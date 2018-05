Welke Haagse dames zijn de mooiste van Nederland?

Haagse hobbykok gaat strijd aan met topchefs

15:01 In het nieuwe programma 'The Chefs' Line' op kookzender 24Kitchen gaat de Haagse Coco van Alphen het opnemen tegen Nederlandse kookgiganten. De topchefs - die in deze reeks gespecialiseerd zijn in de Franse keuken - komen van het Amsterdamse Bistrot Neuf.