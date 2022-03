Welke straat in Den Haag is de liefste? ‘Een familielid is soms net te ver weg. Een buur is lekker dichtbij’

Leny van Crey (71) - Heliotrooplaan

Een paar jaar geleden kwam Leny van Crey (71) in een appartementencomplex aan de Heliotrooplaan bij Kijkduin wonen. Elke keer zag ze weer andere mensen, andere buren. ,,Ik wist niet wie hier allemaal woonden. Toen heb ik dat potje gestart met een buurvrouw.”

En sindsdien is de saamhorigheid tussen de ruim zeventig bewoners veel groter. Ze merkt nog steeds het verschil. ,,De mensen waren hier in het begin heel argwanend. Zeiden wel gedag, maar dat was het dan ook. Er was weinig contact. Ik kom zelf uit ’s-Gravenzande. Het is heel makkelijk daar, iedereen praat met elkaar, dat was hier niet zo.”

Betere contacten

Was, dat is nu anders. ,,We weten nu van elkaar wie we zijn. Als er wat is krijgen we een seintje. Dan gaan we even kijken bij diegene. De contacten zijn veel beter geworden.”

En dat door bijvoorbeeld aan elke deur in de flat een cadeautje te hangen. Een zakje met wat chocolaatjes en koekjes. Of een bloemetje langs te brengen als iemand ziek is. ,,Het contact tussen mensen onderling is nu ook echt beter. Ze praten niet alleen met mij, maar ook met elkaar. Voorheen wisten ze eigenlijk niet echt wie naast hun woonden. Dat komt echt hierdoor.”