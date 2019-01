Welke straf krijgen ze voor deze laffe, hondse daad?

Het waren drie Amsterdammers die in juni vorig jaar een roofoverval pleegden op de woning van de wereldberoemde darter. Ze tonen spijt. Ze waren ‘straalbezopen’. Ze wilden ‘gewoon inbreken’. Maar bij het afgaan van het alarm brak paniek uit. Diezelfde paniek valt nog te lezen op het gezicht van Silvia van Barneveld, die ten tijde van de inbraak thuis was en doodsangsten heeft uitgestaan. Ze is geslagen, al beweren de daders doodleuk dat dat niet gebeurd is. Een vriendin van Silvia heeft de verwondingen gezien.



Dader Yassine el H. geeft wel toe dat hij haar heeft beetgepakt om van boven naar beneden te sleuren. Sieraden, een tas en geld zijn meegenomen. H. heeft het meeste geweld gebruikt en de sieraden van Silvia’s lijf gerukt, terwijl ze naakt en kwetsbaar was. Vanwege deze feiten wil het Openbaar Ministerie vervolgen voor overval, niet voor inbraak zoals de advocaten van de verdachten willen. De mannen hebben alle drie een strafblad. Twee van hen komen zelfs voor in de Top 600 van jonge criminele veelplegers in Amsterdam.



Dader B. betuigt spijt. Hij zegt herhaaldelijk dat hij het heel erg vindt voor Silvia. Zijn strafblad leest als een mislukte misdaadroman. Hij is een meeloper, zwakbegaafd en beïnvloedbaar. Veelpleger H. heeft twee kinderen, een dochter van vijf en een zoontje van anderhalf. ‘Op termijn wil ik een goede vader zijn’, zegt hij. Reclassering kwalificeert hem als een ‘berekenende dader.’



En Silvia? Silvia zit met haar hoofd in haar handen, ze is in tranen. ‘Ik ben bestolen van mijn waardigheid’, zegt ze in een slachtofferverklaring, die door haar dochter wordt voorgelezen. De eis voor A. is drie jaar met een half jaar voorwaardelijk. H. komt er slechter vanaf: vijf jaar cel. B. hoort driehonderd dagen eisen. Alle drie de heren moeten bovendien eerst langs het torentje van Mark Rutte, die ze de tering zal slaan. Nou ja, dat hoop ik dan.



