Welkom in het digitale lab: ‘Site of app kan nooit gebruiksvriendelijk genoeg zijn’

Een website bouwen is één ding. Een website aanklikken en er probleemloos gebruik van maken, dat is heel wat anders. Gevolg: gebruikers haken gefrustreerd af, waardoor bedrijven en instellingen potentiële klanten mislopen. Zonde, vindt Vincent van Elsas, die met Happy Labs dit gat in de markt van vraag en aanbod wil gaan dichten. Afgelopen donderdag ontving hij Post NL, zijn eerste Haagse klant van het aan de Veenkade gevestigde bedrijf.



,,Iedereen die een website bezoekt of een app heeft geïnstalleerd loopt er wel eens tegenaan'', steekt Van Elsas in zijn digitale onderzoeksruimte van wal. ,,Dat je verdrinkt in de informatie die je niet zoekt en dat je nergens kunt vinden wat je wel zoekt. Mensen die beroepshalve websites of apps bouwen, zijn digitaal vaak zo bedreven dat ze zich niet zo makkelijk in hun gebruikers kunnen verplaatsen.‘’



Met Happy Labs probeert Van Elsas (27) de digitale markt van vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. In een afgesloten ruimte staan twee beeldschermen met toetsenborden tegenover elkaar. Het ene scherm is gereserveerd voor iemand die de weg op een website probeert te vinden en achter het andere scherm zit een onderzoeker die met een 'eye-tracker' ziet waar de proefpersoon juist wel of juist niet naar kijkt.