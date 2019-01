Welkom thuis koning!

Het is misschien wel de meest spectaculaire verhuizing die Den Haag in jaren heeft meegemaakt. En toch is het tegelijkertijd de meest geruisloze.

Want het Koninklijke gezin heeft geen verhuiskaarten gestuurd met hun adreswijziging. Maar de koning, koningin en de drie prinsessen wonen wel degelijk sinds gisteren in Paleis Huis ten Bosch. Hoe Den Haag dat kan weten? De Koninklijke standaard wappert weer op de koepel van het fraai verbouwde pand aan de Bezuidenhoutseweg. Te zien vanaf de rijweg aan de ene kant en vanuit het Haagse Bos aan de andere kant. Den Haag is ermee weer een echte Hofstad. Dat geeft de stad de klasse en het gouden randje waarop de residentie maar al te graag patent wil hebben.

Foto's

De verhuizing van het gezin van koning Willem-Alexander zal zeker nieuwsgierigen gaan trekken naar de hekken rond het paleis. Sterker, er zijn al veel mensen die gisteren foto's op Twitter hebben gezet. Niet alleen vanuit menselijke nieuwsgierigheid. Ook uit trots en vanuit betrokkenheid: Welkom in Den Haag koning!

Heel grappig zijn de reacties van mensen die zelf de stap van het villadorp Wassenaar naar Den Haag hebben gemaakt. 'Onze kinderen zijn ons er zeer dankbaar voor'. Sjaak Bral reageerde met een knipoog: 'Daar gaat onze buurt!'

De komende tijd zal het prinsesjes spotten worden. Van welke kant komen zij straks fietsen op weg naar school? Alleen Ariane, de jongste van de drie is nog in Wassenaar op de basisschool. Amalia en Alexia zitten allebei op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet op de Johan de Wittlaan. Scheelt ze, en hun beveiligers, toch mooi een paar kilometer minder fietsen vanaf Huis ten Bosch in vergelijking met de Eikenhorst in Wassenaar. Paleis Huis ten Bosch is, ondanks jaren werk, nog niet helemaal klaar. Er kwam gaandeweg steeds meer achterstallig onderhoud aan het licht. En 'wij'- de Nederlandse Staat is eigenaar van Huis ten Bosch - vonden dat nu alles in één keer goed moest worden gerenoveerd. De opknapbeurt viel er daardoor heel wat duurder mee uit: 63 miljoen in plaats van de vooraf berekende 35.

Rijplaten

Huis ten Bosch is een van de drie paleizen die door de staat ter beschikking zijn gesteld aan het staatshoofd. Het paleis in het Haagse Bos als woonhuis en voor representatieve doeleinden zoals officiële ontvangsten van hoogwaardigheidsbekleders. Het andere paleis in Den Haag waarin dat gebeurt is Paleis Noordeinde, tevens werkpaleis van de koning. In Amsterdam staat het Koninklijk Paleis op de Dam.

Bij de ingang liggen nog metalen rijplaten voor transporten, er wordt nog geschilderd, geschaafd en geschoven. Niet helemaal wat het koninklijk gezin voor ogen had wellicht. Maar zo blijkt een verhuizing waarbij de laatste puntje op i te moeten worden gezet als de sleutel al is overhandigd in de beste families voor te komen.