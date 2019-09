Wellicht een hotel in pand van Hudson’s Bay in Grote Markstraat

MediaMarkt flyert in Mall of the Nether­lands voor nieuw personeel: ‘We moesten iets bedenken’

7:24 MediaMarkt probeert op een creatieve manier personeel te werven. Het bedrijf doet dat door te flyeren in de Mall of the Netherlands in Leidschendam. Daar gaat op 10 oktober de 50ste vestiging van MediaMarkt open.