Welvaart: mensen worden er misschien beter van, maar niet per se leuker

Bouwer loste al 3000 gebreken aan cultuurpa­leis Amare op: ‘Hopelijk is eind deze maand alles klaar’

9 juli Bouwer Cadanz is in hoog tempo bezig om alle gebreken aan cultuurpaleis Amare weg te werken. Van de 8000 tekortkomingen die de huurders van de kunsttempel in het gebouw aantroffen, zijn er inmiddels 3000 opgelost. ,,Ik hoop dat eind deze maand alles klaar is", zei wethouder Anne Mulder gisteravond.