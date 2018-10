Welzijn Scheveningen door geldsmijten in de problemen

Welzijn Scheveningen, dat in financieel slecht weer is gekomen, heeft in het verleden veel mensen aangenomen voor de ouderenzorg waarvoor ze geen geld had van de gemeente. Het heeft de mensen betaald uit het eigen vermogen, dat nu nagenoeg op is. Welzijn moet door de problemen drastisch reorganiseren.