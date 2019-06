Welzijnswerk in Den Haag verandert: Bewoners gaan bepalen welk welzijnswerk ze krijgen in hun buurt

Het welzijnswerk in Den Haag gaat drastisch veranderen. Geen standaard buurthuizen en welzijnswerk meer, maar vooral gericht op de verschillende behoeftes van mensen in de verschillende wijken.

Dat is nodig om verouderde aanpak door de grote welzijnsorganisaties te veranderen en het geld beter te besteden. ,,Daar heb ik zelf nog twee eisen bovenop gelegd”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal. ,,Het welzijnswerk moet op peil blijven en er moeten meer mensen worden bereikt.”

Er moet de komende jaren 8 miljoen euro worden bezuinigd op de 70 miljoen die naar de vier grote Haagse welzijnsorganisaties, de vijf zelfstandige buurthuizen en nog eens 1500 afzonderlijke organisaties gaan. Maar er komt wel weer jaarlijks 2,5 miljoen euro bij voor vernieuwend welzijnswerk. Deze zomer wordt in de wijken Schilderswijk, Rivierenbuurt en Duindorp begonnen met het uitproberen van de nieuwe werkwijze.

Ideeën van bewoners

Belangrijk onderdeel daarvan is het oprichten van zogenoemde Haagse Tafels. Daaraan worden de ideeën en behoeften die per stadsdeel worden aangedragen door inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners uitgewerkt door professionals onder auspiciën van de gemeente. Per gebied en per behoefte worden partners uitgenodigd aan die overlegtafel. ‘Als er bijvoorbeeld sprake is van jongerenoverlast in de wijk dan zullen wij de politie, welzijn, scholen, sociaal ondernemers en andere betrokkenen uitnodigen’, staat er in de nota over de nieuwe aanpak, die vandaag naar de gemeenteraad gaat.

Minder geld voor grote organisaties

Een en ander zal ervoor zorgen dat er bij de grote spelers geld afgaat en voor nieuwe, kleinschalige projecten bedacht door inwoners zelf, geld vrijkomt.

Parbhudayal zegt niet te willen spreken van ‘bedreiging’ van de grote welzijnsorganisaties. ,,We hebben gezamenlijk besproken hoe zij hun bedrijfsvoering kunnen veranderen. Daarover gaat de gemeente niet. Wij maken geen afspraken over aantallen mensen die het werk doen, alleen over de hoeveelheid werk die de organisatie moet leveren.”

Toch voelen welzijnswerkers die bedreiging van hun baan wel degelijk. Soufiane el Khadir (25) is sinds een jaar jongerenwerker in de Schilderswijk, maar zijn contract wordt donderdag niet verlengd. ,,Ik ben als laatste erbij gekomen en moet er als eerste uit door de bezuinigingen”, zegt een zwaar teleurgestelde El Khadir. ,,Ik ben al de vijfde jongerenwerker in een jaar die om verschillende redenen weg moet. De jongeren zijn boos omdat ze zich op deze manier aan niemand kunnen hechten. We hebben hier veel op poten gezet en de jongeren hebben al driehonderd handtekeningen opgehaald van mensen die willen dat ik blijf. Die willen ze aanbieden aan wethouder Parbhudahal.”

Servicepunten XXL

In wijken waar dat nodig is, zullen de Servicepunten XL waar mensen nu terecht kunnen met hun vragen om hulp bij geldproblemen, huisvesting, gezin en lichamelijke en psychische zorg, worden uitgebreid tot Servicepunten XXL. ,,Op locaties waar veel vragen komen over administratie en financiën, komt de Helpdesk Geldzaken erbij. Waar veel vragen zijn over taal willen we extra inzetten op een lijntje met het Taalhuis Den Haag.”

Ook verandert de hulp van kijken naar wat niet goed gaat met iemand, naar wat iemand nog wél kan. ,,Op die manier wordt de zelfredzaamheid van mensen vergroot.” Want ook dat is het doel van het nieuwe beleid. Dat het welzijnswerk op de schop moest, was al afgesproken in het coalitieakkoord. De uitwerking van de ‘contouren’ hoe dat nieuwe welzijnswerk er uit gaat zien, is vandaag gepresenteerd.

In Loosduinen en Leidschenveen-Ypenburg gaat op proef al nauwer worden samengewerkt tussen de Servicepunten en huisartsen. Uiteindelijk is het de bedoeling om in de Servicepunten XXL ook echt plek te creëren voor eerstelijns zorg van huisartsen, fysiotherapeuten en wijkverpleegkundigen. De gemeente probeert daar een financiële bijdrage voor te krijgen van zorgverzekeraars.

Elke organisatie hetzelfde uurtarief

Bij het tegen het licht houden van de boeken van de organisaties bleek dat de uurtarieven met tientjes tegelijk verschilden. ,,We hebben dat tarief nu naar rond de 70 euro gelijkgetrokken. Dat levert ons ook geld op”, zegt Parbhudayal.

Ook het vastgoed waarin welzijn is ondergebracht wordt doorgelicht. Omdat al het geld voor welzijn naar de mensen moet die het nodig hebben, wordt gekeken in welke panden nog ruimte is voor het samenbrengen van organisaties.