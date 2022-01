Wendeline verdient amper met haar modezaak door lockdowns, maar krijgt wél huurverhoging

Al twintig jaar betaalt Wendeline Veldhuis de huur iedere maand keurig op tijd. Nu is haar kledingwinkel Wwen in de Prinsestraat in Den Haag wederom gesloten vanwege de lockdown. Toch kreeg ze in mei 2021 de gebruikelijke huurverhoging. Meerdere malen voerde ze gesprekken met de particuliere eigenaar van het pand. Die resulteerden in een paar maanden uitstel. Maar de verhoging kwam er. En ook nog het maximale percentage dat wettelijk is toegestaan.