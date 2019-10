Werd een ruzie tijdens Varend Corso Karel Pronk fataal?

Karel Pronk werd in augustus vorig jaar, enkele dagen na het corso, doodgeschoten bij een café in Delft. Errol J. (52) wordt ervan verdacht de schutter te zijn. Na een maandenlange zoektocht werd J. afgelopen zomer in Spanje aangehouden , met een doorgeladen pistool en verschillende werpmessen in zijn bezit.

J. was vandaag zelf aanwezig in de rechtszaal in Den Haag. Met een duim omhoog begroette hij zijn maten die op de publieke tribune plaats hadden genomen. J. heeft zich steeds op zijn zwijgrecht beroepen en deed dat ook vandaag tijdens de zitting.

Ruzie

In het strafdossier wordt gesproken over een ruzie die J. en Pronk gekregen zouden hebben tijdens het corso. Waar die ruzie om ging is niet bekend. Idriss van Straalen , de advocaat van J. wilde daar verder niet op ingaan, maar wil wel nader onderzoeken wat daar dan precies zou zijn gebeurd en wie daar iets van gezien of gehoord heeft. Daarom mag de raadsman afgetapte telefoongesprekken van Pronk beluisteren. Die werd de dagen voor zijn dood afgeluisterd in verband met een ander strafonderzoek: de moord op Mustafa Ates. Een andere verdachte in die zaak Ates zei dat hij opdracht kreeg van Pronk om het lichaam van de omgebrachte Ates te laten verdwijnen. ,,Misschien heeft hij in de getapte gesprekken over dat bloemencorso gesproken. Hij heeft er ook foto's van gestuurd’’, betoogde Van Straalen tegenover de rechters.

Doodgeschoten

Vrijspraak

Advocaat Van Straalen verwacht daar niet veel van. ,,Je weet het natuurlijk nooit zeker, maar de vraag is of wat er is veiliggesteld in Spanje, relevant is voor wat er maanden daarvoor is gebeurd.” De raadsman liet al weten dat hij voor vrijspraak, of gedeeltelijke vrijspraak, zal pleiten, omdat er in zijn ogen te weinig bewijs tegen zijn cliënt is.