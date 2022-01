Wereldberoemd is het griezelige gezin van The Addams Family, maar Lurch ‘die komt gewoon uit Den Haag’

Hij kwam voorbij in films als The Witches of Eastwick , verschillende delen van The Addams Family en laatst nog in Doctor Sleep , maar ook in series als Twin Peaks en Star Trek ; Carel Struycken uit Den Haag.

Carel werd in 1948 geboren in Den Haag. ,,Midden in het oude centrum, aan de Hooigracht. Nog steeds is dat een van mijn favoriete plekken in de stad”, vertelt Carel tegen mediapartner indebuurt Den Haag.

Toen Carel 4 jaar oud was verhuisde hij samen met zijn ouders naar Curaçao. ,,Een van de herinneringen die ik nog heb uit die tijd is dat toen de watersnood in Nederland was. Samen met mijn moeder ging ik naar het paleis op het Voorhout om wat van mijn speelgoed (onder andere een rood telefoontje) af te geven aan de kinderen die daar opgevangen waren. Dat heeft veel impact gehad.”

Op zijn 15de kwamen Carel en zijn ouders weer terug naar Den Haag. ,,Ik heb hier de middelbare school gevolgd, toen een jaartje in Leiden gestudeerd om vervolgens in Amsterdam te gaan wonen en studeren aan de Filmacademie. Ik volgde daar de regieopleiding en al tijdens mijn studie heb ik de stageperiode in Amerika doorgebracht. Ik had daar familie wonen, dus dat kwam mooi uit. Ik heb de stagetijd gebruikt om een opleiding te volgen in Los Angeles.”

Hollywood

,,Na mijn opleiding heb ik wel wat geprobeerd in de filmwereld in Nederland, maar het was een hoop rompslomp en ik raakte er eerlijk gezegd een beetje depressief van. Ik moest weg en ging dus snel weer richting Amerika. Samen met René Daalder (ook een Nederlander) ben ik toen een productiebedrijf begonnen.”

Eenmaal terug in Amerika werd Carel op straat ontdekt (niet zo gek als je 2.10 meter lang bent) en gevraagd om mee te spelen in films. ,,Vooral horror en science fiction, maar daar kwam ook ineens een heel grote film The Witches of Eastwick (met Cher, Jack Nicholson en Susan Sarandon) voorbij. Maar de rol van Lurch in de films van The Addams Family zorgde dat ik wat serieuzer werd genomen en zelfs bij de Actors Guild ingeschreven kon worden (die regelen alle zaken goed voor Amerikaanse acteurs zoals bijvoorbeeld verzekeringen).”

Carel speelde in verschillende films en series en doet dat eigenlijk nog steeds. ,,Elke film en elke groep fans die daarbij hoort is bijzonder, aan alle rollen heb ik dus goede herinneringen. Lurch is echt een icoon in Amerika, hij betekent écht iets voor veel mensen. En Star Trek is een wereld op zich. De schrijvers waren ook helemaal niet geïnteresseerd in fantasy, maar dachten na wat er zou gebeuren in de toekomst, dat maakte die rol erg leuk. En zelf was ik groot fan van David Lynch en daarom speelde ik graag in Twin Peaks.”

Door de coronaregels ligt heel Hollywood op dit moment op z’n gat. Maar Carel ook: ,,Ik ben nog aan het bijkomen van een medische ingreep en het zal een aantal weken duren voor ik me weer 100 procent voel”, laat Carel weten. Ook zijn imposante lengte heeft wat in moeten leveren. ,,Inmiddels ben ik wel zo’n tien centimeter korter, door rugletsel zijn er een paar schijven verdwenen.” Gelukkig laat dat hem niet tegenhouden actief te blijven.

Nederland

Hoewel Carel in Amerika woont en werkt, bezocht hij Nederland en Den Haag tot een paar jaar terug nog regelmatig. ,,Ik heb nog familie en vrienden in Den Haag dus ik bezoek het graag. Vooral het Voorhout vind ik architectonisch erg mooi. Ik kwam vroeger zo’n twee maal per jaar in Europa voor filmconventies (waar fans van horror, fantasy en sci-fi-films op de foto kunnen met hun idool en handtekeningen kunnen scoren. red.), zo kon ik de bezoeken mooi combineren.”



,,Afgelopen jaar was het eigenlijk de bedoeling met de hele familie samen te komen in Nederland. Corona gooide roet in het eten, dus ik hoop dat dat niet de laatste keer was dat we onze agenda’s gelijk kunnen plannen.”

Het is dus nog even afwachten wanneer we Carel weer in een mooie film zullen zien, hij houdt zich op dit moment bezig met uitrusten, maar ook zijn fotografie wil hij binnenkort weer oppakken.

