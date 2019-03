Wereldberoemde ‘infinity room’ van kunstenares Yayoi Kusama staat nu in Wassenaar

Voorlinden in Wassenaar is al een van de meest Instagram-vriendelijke musea van Nederland, met de tentoonstelling van Yayoi Kusama doet het daar nog een schepje bovenop. De voor haar werk zo kenmerkende stippenmotieven komen de bezoeker overal tegemoet. In bolle spiegels, een 'oneindige kamer' (infinity room), met glazen ballen op de grond of op de metersgrote pompoen uit de eigen collectie: het duizelt, hallucineert en maakt vrolijk.



Er wordt weer wat af gefotografeerd bij deze tentoonstelling, die vrijdag is opengegaan. Het mag van de suppoosten. Hoe meer likes op social media, hoe meer mensen verleid worden naar dit eigenzinnige museum voor hedendaagse kunst te komen. Voorlinden bedacht er een grappig stuntje bij om op de openingsdag iedereen met stippenkleding gratis naar binnen te laten. Er viel die dag ook iets te vieren, want afgelopen vrijdag beleefde de Japanse kunstenares haar 90ste verjaardag. De grande dame van de hedendaagse kunst, zo wordt ze in de begeleidende zaaltekst genoemd. En: 'Kusama is zich bewust van de fotogenieke kracht van haar werk'.



Lees verder onder de foto's.