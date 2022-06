Wereldburger Jan Pronk blikt terug op tropenjaren: ‘Uiteindelijk ben ik een jongen van Scheveningen’

In zijn woning aan de 1e Sweelinckstraat in Den Haag opent Jan Pronk de deur naar de achtertuin. Achterin staan twee antieke rieten strandstoelen naast elkaar. ,,Is dat niet wat?’’, richt hij zich tot de fotograaf die hem eigenlijk binnen, naast de indrukwekkende boekenkast, had willen vereeuwigen. Dat kan ook, was de meegaande reactie van Pronk, maar dat is al wel ‘heel vaak’ gedaan. Na deze meesterzet is de fotograaf om. En heeft de voormalige raspoliticus zijn gewenste achtergrond…