Wereldkampioen snowboarden Bibian Mentel deelt het Mauritshuis in als gastdirecteur

Halve eeuw knippen, praten en luisteren: ‘Stampie stampie’ vol

14:19 Het was ‘stampie stampie’ vol, toen Peter van der Geer deze week afscheid nam van zijn kapperszaak in het Transvaalkwartier. Samen met vaste klant Alex Koppers haalt hij herinneringen op aan bijna een halve eeuw knippen - en wijze raad geven - in een volksbuurt, waar het nooit meer wordt zoals het was.