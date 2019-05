Wereldkampioen vogel-spotten Arjan Dwarshuis (32) heeft een missie: Zijn hobby hip maken

Met een brede glimlach en enthousiaste tred komt Arjan Dwarshuis (32) binnen. Zijn uitrusting verraadt zijn liefde: stevige wandelschoenen en een grote rugzak met telescoop, camera en meerdere lenzen. Op de vraag of hij koffie wil, knikt hij heftig. ,,Ik ben al sinds kwart voor vijf wakker.” Waar menig mens daar chagrijnig van zou worden, is Dwarshuis niet te stoppen. ,,Het was een goede ochtend. Veel gezien.”



Want dat is het leven van een vogelaar: bij het krieken van de dag opstaan om elke vleugelslag te aanschouwen. Dwarshuis leidt voor zijn ‘Birding Experience’ groepen mensen rond door de Scheveningse natuurgebieden. Wie denkt dat vogelspotten in Den Haag zoiets is als op safari gaan in het Westbroekpark, heeft het namelijk behoorlijk mis. ,,Den Haag is de beste grote stad om vogels te spotten! Honderden soorten zijn hier te vinden”, vertelt Dwarshuis geanimeerd. Inmiddels woont hij ergens anders, maar de wereldrecordhouder komt gewoon uit Scheveningen. ,,De passie zat er al in vanaf de wieg. Mijn eerste woordje was ‘pica pica’. Dit bleek de Latijnse benaming voor ekster te zijn, maar dat wist ik toen natuurlijk nog niet.”