Wereldse hapjes uit Haagse restaurants proeven op het Lange Voorhout

Wie wordt dé klusvader van de regio en misschien wel van het land?

14:00 Hornbach is op zoek naar dé klusvader van de regio en van het land. Daarom is er binnenkort in de bouwmarkt een parcours te vinden die mannen kunnen afleggen. De winnaar in Den Haag zal daarna te zien zijn in lokale advertenties en strijdt mee om de Gouden Hamer.